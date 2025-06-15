Erzurum'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı

Erzurum'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları, "Vicdanların kapısı açılsın, Gazze nefes alsın" sloganıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Erzurum'da sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları, "Vicdanların kapısı açılsın, Gazze nefes alsın" sloganıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

???????Kent merkezindeki Lala Paşa Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Naci Ceviz, Gazze ablukasını delmek için yola çıkan sivillere dikkati çekti.

Binlerce aktivistin insani yardım ulaştırmak ve Refah Sınır Kapısı'nı açmak amacıyla tarihi bir yürüyüş düzenlediklerini belirten Ceviz, şöyle konuştu:

"Farklı dinlerden, farklı ırktan, farklı kültürlerden ve farklı dilleri konuşan insanlar, tek yürek bir paydada buluştu, zulme sessiz kalmamak... Uzun yıllar Filistin'de her gün birer, ikişer şehit verilirken sustuk. Zalimler yanı başımızda, içimizde büyüdüler. Batı'yı, Orta Doğu'nun tek demokratik ülkesi olduğuna inandırdılar, terörist Arapların arasında kalmış zavallı Avrupalı palavrasını yutturdular ve mazlum rolünü oynadılar. Ama artık zulümleri öyle arttı öyle çoğaldı ki, batılı halklar bile 'artık zulüm bizdense ben bizden değilim' diye haykırmaya başladı."

Filistinli öğretim görevlisi İsa Baraıjıa ise Gazze sınırına gidenlerin çoğunun Müslüman olmadığını kaydetti.

Mavi Marmara gemisi yola çıktığında 600'den fazla kişinin olduğunu ifade eden Baraıjıa, "Bugün açlığa ve katliama maruz kalan bir halk var. Daha küçük gemi çıktı. O zaman 600 insan çıktı, bugün 12 insan. O zaman çoğu Müslümandı, bugün ise çoğu gayrimüslim. Bu da düştüğümüz acı durumu hatırlatıyor. Zulmü durdurmak için yola çıkanlara dua ediyoruz. İnşallah yakın zamanda Gazze zafere kavuşacak ve Filistin özgür olacaktır." dedi.

Yürüyüş, dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşın sonunda İran'da rejim değişebilir

Netanyahu İran'la ilgili niyetini açıkladı: Savaş bitince değişebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü

Trump'la ikinci görüşme! Erdoğan'ın hem uyarısı hem de teklifi var
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı

İsrail, yolcu uçaklarını o ülkeye konuşlandırdı
Bomba iddia! Trump Hamaney'i öldürme planını veto mu etti?

İsrail'in Hamaney'le ilgili planına Trump izin vermedi
Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da

İmza çok yakın! Menajeri transfer için İstanbul'da
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
İran'dan okkalı misilleme! İsrail'de 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı

İran'dan okkalı misilleme! Halka "Sığınaklara gidin" çağrısı yapıldı
İsrail: İsfahan'da nükleer tesis vurduk

İsrail "Nükleer tesisi vurduk" dedi, İran'dan jet yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.