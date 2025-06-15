Erzurum'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı

Erzurum'da sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları, "Vicdanların kapısı açılsın, Gazze nefes alsın" sloganıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

???????Kent merkezindeki Lala Paşa Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Naci Ceviz, Gazze ablukasını delmek için yola çıkan sivillere dikkati çekti.

Binlerce aktivistin insani yardım ulaştırmak ve Refah Sınır Kapısı'nı açmak amacıyla tarihi bir yürüyüş düzenlediklerini belirten Ceviz, şöyle konuştu:

"Farklı dinlerden, farklı ırktan, farklı kültürlerden ve farklı dilleri konuşan insanlar, tek yürek bir paydada buluştu, zulme sessiz kalmamak... Uzun yıllar Filistin'de her gün birer, ikişer şehit verilirken sustuk. Zalimler yanı başımızda, içimizde büyüdüler. Batı'yı, Orta Doğu'nun tek demokratik ülkesi olduğuna inandırdılar, terörist Arapların arasında kalmış zavallı Avrupalı palavrasını yutturdular ve mazlum rolünü oynadılar. Ama artık zulümleri öyle arttı öyle çoğaldı ki, batılı halklar bile 'artık zulüm bizdense ben bizden değilim' diye haykırmaya başladı."

Filistinli öğretim görevlisi İsa Baraıjıa ise Gazze sınırına gidenlerin çoğunun Müslüman olmadığını kaydetti.

Mavi Marmara gemisi yola çıktığında 600'den fazla kişinin olduğunu ifade eden Baraıjıa, "Bugün açlığa ve katliama maruz kalan bir halk var. Daha küçük gemi çıktı. O zaman 600 insan çıktı, bugün 12 insan. O zaman çoğu Müslümandı, bugün ise çoğu gayrimüslim. Bu da düştüğümüz acı durumu hatırlatıyor. Zulmü durdurmak için yola çıkanlara dua ediyoruz. İnşallah yakın zamanda Gazze zafere kavuşacak ve Filistin özgür olacaktır." dedi.

Yürüyüş, dua edilmesiyle sona erdi.