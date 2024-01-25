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Erzurum'da Fırıncı, Kırsal Mahallelerdeki Hayvanları da Besliyor

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Erzurum'da fırıncılık yapan Siyami Gedik, kırsal mahallelere ekmek götürürken sahipsiz hayvanları da besliyor. Kış şartlarının ağır geçtiği mahallelerde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara yardım eden Gedik, her sabah ekmek dağıtımı yaparken kedilere ve köpeklere de eliyle yemek veriyor.

Erzurum'da fırıncılık yapan ve kırsal mahallelere her gün ekmek götüren Siyami Gedik, kış şartlarının ağır geçtiği mahallerdeki sahipsiz hayvanları da doyuruyor.

Aziziye ilçesinin Ilıca semtindeki bir ekmek fırınında çalışan Gedik, 15 yıldır kırsal alanlarda zor şartlarda kış aylarını geçiren mahallelilere ekmek dağıtıyor.

Her sabah 04.30'da fırından çıkan ekmekleri 7 mahalleye ulaştıran Gedik, işini yaparken sahipsiz hayvanları da ihmal etmiyor.

Nüfusun kışın oldukça azaldığı mahallelerde yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve kuşları besleyen Gedik'i, mahalleye ekmek dağıtımına geldiğinde her sabah sahipsiz hayvanlar karşılıyor.

Arabasının kornasına basarak kırsal mahallelere giren fırıncının geldiğini anlayan kediler ve az sayıdaki köpek, aracın çevresini sarıyor.

Gedik, ekmek almaya gelen vatandaşlara satış yaptıktan sonra yanına toplanan hayvanları da elleriyle besliyor.

Siyami Gedik, AA muhabirine, her sabah ekmek götürerek vatandaşlara hizmet ettiğini, bunun yanında hayvanlara da baktığını söyledi.

"Her köyde 20-30 kedim var"

Bazı zamanlar yemek artıklarıyla kedileri beslediğini anlatan Gedik, şöyle konuştu:

"Sabahları kedilerim beni bekliyor. Arabamı, kornanın sesini tanıyorlar. Elimden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyorum hem hayvanlara hem halkımıza. Kar, tipi, yağmur, çamur demedim yıllarca bu işi yaptım. Kışın kimse kalmıyor. Bu kedilere bakanların çoğu, kış ayında köylerini terk ediyorlar. Bunlar ortada kalıyor. Bunlara da elimden geldiği kadar ekmek, yemek artığı veriyorum. Her köyde 20-30 kedim var."

Gedik, sadece bayramlarda tatil yaptığını belirterek, "O günlerde de onlara bir gün önceden fazla ekmek doğrarım ki vermeyen olursa aç kalmasınlar. Yavrusu olanlar var, onlara özellikle yemek veya tavuk parçaları götürüyorum." dedi.

Günlük 20-25 ekmeği kendisini bekleyen hayvanlara dağıttığını aktaran Gedik, ayrıca bazı esnaflardan kedilere verilmek üzere biriktirdikleri tavuk kemiklerini aldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Aziziye Erzurum kedi Hayvan Hakları Yaşam Güncel Haberler

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