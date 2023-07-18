Erzurum'da firari yakalandı

Erzurum'da 21 suç kaydı bulunan ve 18 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari, Çifte Minareli Medrese önünde yakalandı. Zanlının çeşitli suçlardan 21 kaydı olduğu belirlendi.

Erzurum'da 21 suç kaydı bulunan ve 18 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri, hırsızlık suçundan iki dosyada toplam 18 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H'yi Çifte Minareli Medrese önünde yakaladı.

Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

Zanlının yağma, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından da 21 kaydının olduğu belirlendi.