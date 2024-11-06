Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Firari Hükümlüler ve Şüpheliler Yakalandı

Erzurum'da Firari Hükümlüler ve Şüpheliler Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da 1-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile 157 şüpheli yakalandı. Hükümlülerin arasında dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan ceza almış kişiler bulunuyor.

Erzurum'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile aranan 157 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Ekim tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Söz konusu çalışmalarda bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ü. Karayazı ilçesinde yakalandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz kazı ve sondaj yapmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan, hakkında 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.B.A, Ankara'da yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.A. Horasan ilçesinde yakalandı.

Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.B.T. Aziziye ilçesinde yakalandı.

Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve kamu görevini usulsüz üstlenme suçundan aranan ve 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ç. de yakalındı.

İşlemleri tamamlanan firariler cezaevine teslim edildi.

Ekipler, söz konusu tarih aralıklarından yaptığı çalışmada, haklarında ifadeye yönelik aranan 125, 0-5 yıl süreyle 28 ve 5-10 yıl süreyle hapis cezasıyla aranan 4 kişi olmak üzere toplamda 157 şüpheliye de yakaladı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Trump'a tebrik! "Dostum" vurgusu dikkat çekti
Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM: Beşiktaş-Malmö maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1 UEFA Avrupa Ligi maçları! KASIM AYI Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı! ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI! SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Trump ne kadar oy aldı? ABD Başkanı Trump, Harris'e karşı kaç farkla kazandı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 6 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak? Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.