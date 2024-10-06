Erzurum'da Firari Hükümlü Yakalandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Türkiye Geneli Aranan Şahılar Uygulaması" kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler yaptığı çalışmayla, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan firari O.M'nin (26) Çiğdemli Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

İkamete düzenlenen operasyonda yakalanan O.M. jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.