Erzurum'da Firari Hükümlü Sahte Kimlikle Yakalandı

Erzurum'da, 7 yıldır aranan ve hakkında 29 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında 29 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 11 aranma yer alan, 6 milyon 865 bin 520 lira adli para cezası olan Kadir T'yi operasyonla gözaltına aldı.

Sahte kimlikle yakalanan firari hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.