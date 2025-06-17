Erzurum'da Firari FETÖ Hükümlüsü Operasyonla Yakalandı
Erzurum'da, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Erzurum'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Oltu Jandarma Suç Araştırma timleri, kentte, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, Narman ilçesinde, FETÖ "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü düzenlenen operasyonda yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel