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Erzurum'da Firar Eden Şahıs Eşini Öldürdü

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Erzurum'da cezaevinden firar eden bir şahıs, eşini öldürdü. Şahsın ağabeyi ise azmettirme suçlamasıyla yargılanacak.

ERZURUM'da cezaevinden firar edip 4 çocuğunun annesi Elif Saydam'ı (32) öldüren Şafak Saydam (39) ile onu azmettirdiği öne sürülen ağabeyi Alay Saydam hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, tutuklu sanıklardan Alay Saydam'ın kardeşine, şarjörüne mermi doldurduğu tabancayı vererek, "Kardeş, önce karını, sonra çocuklarını, sonra da kendini öldür kurtulalım" dediği de yer aldı.

Olay, 19 Şubat 2024'te Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Erzurum'da hükümlü olduğu açık cezaevinden firar eden Şafak Saydam, öğle saatlerinde eşinin bulunduğu, baldızının evine gitti. Eve giren Saydam ile eşi arasında tartışma çıktı. Şafak Saydam, tabancayla kalabalığın içinde eşi Elif Saydam'a 2 el ateş etti. Kurşunların eline ve başına isabet ettiği Elif Saydam, yaralandı. Yakınları tarafından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Elif Saydam, 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Şafak Saydam ise ağabeyi Alay Saydam ile Pasinler ilçesi yolunda takside yakalandı. Saydam kardeşler, çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede Elif Saydam'ın eşi Şafak Saydam'ın 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme', ağabeyi Alay Saydam'ın ise 'Kadına karşı kasten öldürmeye azmettirmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

AMCASININ TABANCA VE MERMİLERİ VERDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Cumhuriyet savcısı iddianamede Elif ve Şafak Saydam çiftinin çocukları D.S.'nin (15) ifadesine yer verdi. Babasıyla tartışan annesinin çocuk odasına geçip kapıyı kapattığını anlatan D.S., ardından mutfağa geçen amcası Alay Saydam'ın iç cebinden tabanca, arka cebinden şarjör, sağ ön cebinden ise çok sayıda mermi çıkardığını ileri sürdü. D.S., şarjöre mermi yerleştiren amcasının tabancayı babasına verdiğini ifade ederek, "Kardeş önce karını, sonra çocuklarını sonra da kendini öldür kurtulalım" dediğini ileri sürdü.

EVE DÖNMESİ İÇİN KONUŞTUKLARINI İDDİA ETTİ

D.S.'nin ifadesini kabul etmeyen Şafak Saydam, ağabeyinin kendisine silah vermediğini söyledi. Şafak Saydam'ın iddianamedeki ifadesinde, ayrı yaşadıkları eşi Elif ile eve geri dönmesi için tartıştıklarını anlattı. Elif'in eve gelmeyeceğini belirterek bağırdığını, tahrik edici sözler söyleyerek üzerine yürüdüğünü, kendisinin de belindeki silahı çıkardığını ve eşinin silahı almaya çalışması üzerine tetiğe bastığını anlattı. Ayrıca iddianamede Şafak Saydam'ın, 2 el ateş ettiğini mermilerin nereye isabet ettiğini görmediğini söylediğine yer verildi.

İddianamedeki ifadesinde silahı kardeşine vermesiyle ilgili ifadeyi kabul etmeyen Alay Saydam, Elif ve Şafak'ın ayrı odada konuştukları sırada 2 el silah sesi duyduğunu, daha sonra olayın yaşandığı odaya gittiğini, Elif'i battaniyeye sararak hastaneye götürdüklerini belirtti. Alay Saydam, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erzurum Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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