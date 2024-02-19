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Erzurum'da Firar Eden Hükümlü Eşini Silahla Yaraladı

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Erzurum'da çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden hükümlü, eşini silahla ağır yaraladı. Şafak S. isimli hükümlü, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından ateş açarak eşini ağır yaraladı. Kadının sağlık durumu ciddiyetini korurken, şüpheli takside yakalandı.

Erzurum'da çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden hükümlü, eşini silahla ağır yaraladı.

Kentte 40 ayrı suçtan kaydı bulunan Şafak S. (39), tutuklu bulunduğu Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti.

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde babasıyla yaşayan eşi Elif S'nin (32) yanına giden Şafak S. ile eşi arasında tartışma çıktı.

Yanındaki tabancayla ateş ettiği eşini ağır yaralayan Şafak S, daha sonra bölgeden kaçtı.

Kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli, takside yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için kentteki bütün çıkış noktalarında tedbir aldı.

Kent merkezindeki birçok adreste arama yapan ekipler, şüphelinin Pasinler ilçesinden bir taksiyle kent merkezine geldiği bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi Erzurum-Pasinler kara yolu üzerinde takside yakaladı. Şüpheli Şafak S. ile taksi şoförü, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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