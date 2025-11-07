Erzurum'da FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışmaları sonucunda, Palandöken ilçesinde, FETÖ üyeliğinden aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Hükümlü, jandarma ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.