Erzurum'da FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı
Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Palandöken ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel