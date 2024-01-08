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Erzurum'da FETÖ üyesi eski üsteğmen cezaevine gönderildi

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Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üsteğmen, cezaevine gönderildi.

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üsteğmen, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ruhani K'nın kentte olduğunu tespit etti.

TSK'den ihraç edilen FETÖ hükümlüsü eski üsteğmen, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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