Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da FETÖ üyesi eski polis yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Erzurum'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda eski polis Fatih Y. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerince, 13 Ocak'ta, FETÖ'ye yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda yapılan operasyonda, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis Fatih Y, yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Fatih Ceza Terör Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title