Erzurum'da FETÖ üyesi aranan hükümlü yakalandı
Erzurum'da, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, ihraç öğretmen Emine D. gözaltına alındı. Hükümlü Emine D, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Erzurum'da, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOMŞube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ üyelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen Emine D. gözaltına alındı.
Hükümlü Emine D, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.