Erzurum'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Erzurum'da, FETÖ üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlülerden biri cezaevine teslim edilirken, diğerinin adli süreci sürüyor.
Erzurum'da, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Yakutiye ve Palandöken ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Koordineli bir şekilde çalışma yapan ekipler, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlülerden biri işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, diğerinin adli süreci devam ediyor.
Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel