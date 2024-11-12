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Erzurum'da FETÖ üyeliğinden 2 firari hükümlü yakalandı

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Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Ekipler ayrıca FETÖ'ye yardım ettiği belirlenen bir şüpheli hakkında da adli işlem başlattı.

Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama göre, jandarma ekipleri, FETÖ'ye üye şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Şenkaya ve Çat ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Öte yandan ekipler FETÖ'ye yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlattı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
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