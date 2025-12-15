Erzurum'da jandarma yılbaşından bu yana FETÖ üyeliği suçundan aranan 18 şüpheliyi yakaladı
Yılbaşından bu yana Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan aranan 18 şüpheli Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 1 Ocak-15 Aralık tarihleri arasında "FETÖ üyeliği" suçundan aranması olan 18 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel