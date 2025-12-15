Haberler

Erzurum'da jandarma yılbaşından bu yana FETÖ üyeliği suçundan aranan 18 şüpheliyi yakaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yılbaşından bu yana Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan aranan 18 şüpheli Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Erzurum'da, jandarma ekiplerince yılbaşından bu yana Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan aranan 18 şüpheli yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 1 Ocak-15 Aralık tarihleri arasında "FETÖ üyeliği" suçundan aranması olan 18 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Trafik derdine son! Uçan elektrikli otomobil gelecek yıl yollarda

Trafik derdine son! Uçan elektrikli otomobil gelecek yıl yollarda
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Bahar dizisi final yapıyor

Gün değişikliği de kurtarmadı, o dizinin fişi çekildi
Türkiye Kupası'nda değişiklik

Türkiye Kupası'nda değişiklik: Taraftarlar bu habere sevinecek
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Reynmen'e şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor

Ünlü şarkıcıya şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
title