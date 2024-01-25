Erzurum'da FETÖ soruşturmasında firari hükümlü yakalandı

Erzurum'da FETÖ soruşturmasında memurluktan ihraç edilen ve örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski memur A.A. yakalandı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.