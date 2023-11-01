Erzurum'da farklı suçlardan aranan 116 kişi yakalandı
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Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 116 kişi yakalandı.
Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 116 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik "Şehit J. Asb. Üçvş. Emrah Ünalan-JASAT Mercek Operasyonu" yapıldı.
Operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, farklı suçlardan arama kaydı bulunan 116 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevki edildi.
Kaynak: AA / Güncel