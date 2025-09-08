Erzurum'da Fahiş Fiyat Denetimleri Yapıldı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Erzurum'da perakende satılan ürünlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi ile Tüketicinin Korunması kanunları kapsamında kentteki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceleyen ekipler, etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına bakıp etiketi bulunmayan ya da kasa ile etiket fiyatı arasında fark tespit edilen ürünleri inceledi.

İl Ticaret Müdür Vekili Hüseyin Yücel, AA muhabirine, denetimlerin her gün gerçekleştiğini söyledi.

Denetimlerde aykırılık tespit edildiğinde gereken işlemlerin yapıldığını ifade eden Yücel, "Vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini koruma adına fiyat etiketi ve fahiş fiyat denetimleri yapıyoruz. Etiket denetiminde ürünün etiketinin olup olmadığını ayrıca kasa ve raf fiyatı arasında uygunluk olup olmadığını denetliyoruz." dedi.

Yücel, şunları kaydetti:

"Fahiş fiyattaysa ürün bilgilerini alıp firmadan geriye dönük 3 aylık alış-satış faturalarını alıp düzenleyip bakanlığımızın İç Ticaret Genel Müdürlüğü Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyoruz. Erzurum'da yılın 8 ayında 3 bin 708 firmada 16 bin 710 ürün denetledik, aykırılık olanlara gerekli idari para cezası uygulanmaktadır. Okulların da açılmasıyla kırtasiye denetimlerimiz hızla devam etmektedir. Vatandaşlarımızın alış-veriş yaparken gördükleri aykırılıkları ALO 175 Tüketici Hattı ile CİMER üzerinden veya bizzat İl Müdürlüğümüze gelerek bildirebilirler. Vatandaşlarımız rafta etiket yoksa ya da raf kasa arası fiyatta farklılık görmüşse, bunların görsellerini alarak müracaat ederlerse daha iyi olur. Denetimlerimiz hızla devam edecektir."