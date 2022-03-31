Erzurum'da evden 200 bin liralık ziynet eşyası çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.P'nin Altıntepe Mahallesi'ndeki evinden 27 Mart'ta ziynet eşyası çalınması üzerine zanlıyı yakalamak ve altınları bulmak için çalışma başlattı.

JASAT mensupları ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin ısrarlı ve titiz çalışması sonucu hırsızlığı yaptığı öne sürülen M.F.D. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının çaldığı ziynet eşyasının bir kısmını sattığı, kalan kısmını ise evinde sakladığı saptandı. Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, çalınan altınların bir kısmı ile satılan diğer kısmından elde edilen parayı ele geçirdi.

Çalıntı ziynet eşyası ile para H.P'ye teslim edildi.

Zanlı M.F.D, jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.