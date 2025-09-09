Erzurum'da esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Erzurum'da esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi Şehit Selami Aslan Sokak'taki bir mobilyacıda çalışan C.H. ile yan dükkandaki ayakkabıcı K.B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Seslerin duyulması üzerine mobilyacıdan dışarı çıkan E.H. araya girdiği sırada elinden yaralandı.
C.H. yaralanan yeğenini hastaneye götürürken mobilya dükkanına da traktörle girildi.
Traktörün çarpması sonucu mobilya dükkanının camları ve kapısı kırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kavgaya karışan K.B. ekiplerce gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel