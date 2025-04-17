Erzurum'da Eşiyle İlgili Faciadan Sonra Adliyeye Sevk
Erzurum'da eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı öldüren Ali Osman Buzlak, intihar girişiminde bulundu. Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Erzurum'da eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı öldürüp, intihar girişiminde bulunan ve hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınan Ali Osman Buzlak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Oktay POLAT/ERZURUM,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel