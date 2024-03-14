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Erzurum'da Eşini ve Kızını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Yakalandı

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Erzurum'da bir evde çıkan tartışmada, bir öğretmen eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Erzurum'da evde tartıştığı eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren ve olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Yunus Emre Mahallesi, Sancak Caddesi Sancak Sitesi'ndeki evlerinde, öğretmen Zülküf B. (46) ile eşi Kadriye B. (44) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zülküf B, eşi ile kızı Asude Pelen B'yi (20) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bıçaklanan anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Aracıyla kaçan zanlı Zülküf B, polis ekiplerinin çalışması sonucu Çat ilçesi istikametinde yolda yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

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