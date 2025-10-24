Erzurum'da Eşini Öldüren Sanığın Yargılamasına Devam Edildi

Erzurum'da tartıştığı eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen ve olayın ardından intihar girişiminde bulunan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ali Osman Buzlak (21) ise duruşmaya bağlı bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada müşteki avukatları, geçen celse dinlenmesi konusunda karar verilen tanığın bu saatten sonra etkisinin olmayacağı ve sanığın arkadaşının olması sebebiyle dinlenmemesini talep etti.

Müşteki avukatları beyanlarında, Buzlak'ın maktul Hatice Ağcakale Buzlak'ı evinden aldığını, kamuya açık bir alan yerine sessiz bir yere götürdüğünü, olacakları öngörüp tasarlayarak ve planlayarak öldürdüğünü, eylemi eziyet çektirerek kasten yaptığını öne sürerek, sanık Buzlak'ın en üst cezayı almasını ve takdir indirimi uygulanmamasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, eylemlerinden dolayı sanık Buzlak'ın "Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve hakkında indirim uygulanmamasını talep etti.

Sanık Buzlak, savunmasında, "Takdir mahkemenindir." dedi.

Sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmek amacıyla süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla sanık Ali Osman Buzlak'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay geçmişi

Palandöken ilçesinde, 16 Nisan'da Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde araç içerisinde Ali Osman Buzlak ile eşi Hatice Ağcakale Buzlak arasında tartışma çıkmış, sanık Buzlak eşini boğarak öldürmüş, cesedi arabanın bagajında saklamış, kesici aletle intihar girişiminde bulunup olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra polislerce hareketsiz şekilde bulunmuştu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Buzlak'ın, "Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.