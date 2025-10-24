Erzurum'da Eşini Boğarak Öldüren Sanık İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

ERZURUM'da eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı (24) otomobilde elleriyle boğan Ali Osman Buzlak'ın (21) yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, Ali Osman Buzlak'ın eşini tasarlayarak öldürdüğünü belirterek iyi hal indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Olay, 16 Nisan'da saat 22.00 sıralarında Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Park halindeki otomobilde Ali Osman Buzlak ile Hatice Agcakale Buzlak arasında tartışma çıktı. Ali Osman Buzlak, eşini otomobilde elleriyle boğdu. Ailelerinden gizli 9 Ocak'ta resmi nikah kıydığı öğrenilen ve düğün hazırlıkları yaptığı eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan Buzlak, araçtaki soda şişesini kırıp, kendi boğazı ve bileklerini kesti. Aracıyla uzaklaşan Buzlak, bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda direksiyonda hareketsiz halde bulundu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Osman Buzlak, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobilin bagaj kısmında da Hatice Agcakale Buzlak'ın cansız bedeni bulundu. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Ali Osman Buzlak, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Hatice Agcakale Buzlak ise toprağa verildi.

Hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ali Osman Buzlak'ın yargılanmasına devam edildi. Sanık Buzlak'ın tutuklu bulunduğu Erzincan L Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldığı duruşmada, Hatice Agcakale Buzlak'ın ailesini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatıyla birlikte 4 kadın avukat savundu.

Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Ali Osman Buzlak, "Takdir sizindir efendim" cevabını verdi.

Cumhuriyet savcısı, davayla ilgili mütalaasını açıkladı. Sanığın eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğini ifade eden savcı, "Sanığın boşanmak istemediğinin aşikar olması, gerçekleştirilen eylemin yaklaşık 8-10 dakika sürmüş olması ve bu süreçte maktulün direnmesi akabinde cesedin sanık tarafından bagaja konulması ve sonrasında maktulün annesiyle sakin bir üslupla konuşması hususları bir arada değerlendirildiğinde eylemin sanık tarafından bir anlık öfkeyle değil, öncesinde tasarlanarak gerçekleştirildiği, ayrıca sanığın eylemini maktulün kendisine ve ailesine hakaret etmesi üzerine gerçekleştirdiğine ilişkin savunmasını destekler nitelikte herhangi bir delil bulunmamış olması sebebiyle hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği, yine eylemde birden çok nitelikli halin bulunması, eylem sonrasında sanığın soğukkanlılıkla cesedin bagaja koymuş olması göz önüne alındığında fiilden sonraki davranışları sebebiyle takdir indiriminin de uygulanmaması gerektiği, bu nedenle sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma için süre istemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.