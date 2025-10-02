Erzurum'da Eşini Boğarak Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı

Erzurum'da tartıştığı eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen intihar girişiminde bulunan kişinin yargılanmasına başlandı.

Erzurum 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Osman Buzlak (21) bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler, tanık ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum Barosu ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) avukatları duruşmaya katılma talebinde bulundu.

Kimlik tespiti yapılan sanık Buzlak, savunmasında, maktul Hatice Ağcakale Buzlak (24) ile yaklaşık 2 yıl sevgili olduktan sonra ailelerinin istememesi üzerine gizlice evlendiklerini söyledi.

Ailelerin sonradan kabul etmesi üzerine düğün tarihi aldıklarını anlatan Buzlak, "Tartışma sonrası düğünü erteledik, sonradan yeniden tarih aldık. Eşya alma süreci başladı, bu süreçte çok tartışmamız oldu. Ailem destek olmuyordu, bütçemi zorlayarak isteklerini yaptım. En son kirasını karşılayamayacağım ev istedi ve karşılayamayacağım istekleri oldu, ayrılma kararı aldık. Sonrasında boşanmak istediğini söyledi, o dönem tatile gidiyordum, döndüğümde konuşalım dedim. Geldiğimde aradım cevap vermedi." ifadelerini kullandı.

Eşinin annesi E.G'yi aradığını, görüşerek ayrılmak için ricada bulunduğunu ve bunun üzerine görüştüklerini dile getiren sanık Buzlak, şunları anlattı:

"Hatice'yi evlerinden aldım, sürekli gittiğimiz hastane otoparkına gittik, arabada yaklaşık 2 saat görüştük. Güzel konuşma ortamı olunca barışma teklifinde bulundum, istemedi. 'Ben seni aldattım, aldatmaya devam edeceğim. Hamilelik testi yaptırdım, nasıl evli kalıyorsun' dedi. Aileme küfürler etti. Nasıl olduğunu anlamadan olay oldu. Kendime geldiğimde arabada hareketsiz duruyordu. Şoktaydım, ne yaptığımı bilmiyordum. Aşırı korktum, arabanın bagajına koydum. Pişman olduğum için intihar etmek istedim, boğazımı ve bileğimi kestim. Bayılmışım, ayıldığımda araba kanlar içindeydi. Polis aradı yerimi sordu, ben de söyledim, sivil polisler geldi beni aldı."

Olaydan sonra arkadaşıyla buluştuğunu ve arkadaşının anlaması üzerine olayı anlattığını bildiren Buzlak, arkadaşından polisi arayarak kendini ihbar etmesini söylediğini kaydetti.

Hatice Ağcakale Buzlak'ın annesi E.G, babası K.A. ve kardeşi O.A, Buzlak'tan şikayetçi olarak davaya katılma talebinde bulundu.

Baba K.A, Buzlak'ın kendini kandırdığını aktararak, "Ben de eşimden boşandım, ben öldürmedim, ona kıyar mıyım. 20 yıldır kızımı görmüyorum, 24 yaşında ölüsünü gördüm. Bir şey varsa sonlandırılır, öldürmek nedir? Madem kendini kaybettin, arabadan at, öldürmek ne. Bu zalimlik ötesi, Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, müştekiler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katılma taleplerinin kabul edilmesini talep ederek, Erzurum Barosu ile KADEM'in talepleri noktasında ise takdiri mahkemeye bıraktı.

Mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müştekilerin katılma taleplerini kabul ederek, diğer talepleri reddetti.

Eksiklerin giderilmesi ve tanıkların beyanlarının alınması için duruşmayı erteleyen heyet, sanık Ali Osman Buzlak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay geçmişi

Palandöken ilçesinde, 16 Nisan'da Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde araç içerisinde Ali Osman Buzlak ile eşi Hatice Ağcakale Buzlak arasında tartışma çıkmış, sanık Buzlak eşini boğarak öldürmüş, cesedi arabanın bagajında saklamış, kesici aletle intihar girişiminde bulunup olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra polislerce hareketsiz şekilde bulunmuştu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Buzlak'ın, "Eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.