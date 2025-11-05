Erzurum'da Eşini Boğarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Erzurum'da 16 Nisan'da tartıştığı eşini boğarak öldürüp intihar girişiminde bulunan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Erzurum 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Eşi Hatice Ağcakale Buzlak'ı (24) öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Ali Osman Buzlak (21) ise duruşmaya bağlı bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Katılan avukatları beyanlarında, eylemin hem eziyet verici hem de canavarca hisle yapıldığını öne sürerek, sanık hakkında en üst sınırdan ceza verilmesini ve indirim yapılmamasını talep etti.

Anne Emine Gürgen ise beyanında, "Sakın dışarı çıkmasın. En son noktaya kadar ceza alsın. Benim yavrum yok. Ona güvenerek gitmiştir, evden süslenerek çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, geçen celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, eylemlerinden dolayı sanık Buzlak'ın "Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve hakkında indirim uygulanmamasını talep etmişti.

Sanık avukatları ise savunmalarında, olayın aniden ve haksız tahrik altında gerçekleşen bir olay olduğunu, tasarlayarak yapılan bir eylem olmadığını, sanık Buzlak'ın olay yerine silah sayılabilecek suç aletiyle gelmediğini ve olayın ardından intihar girişiminde bulunmasının pişmanlık sonucu olduğunu ifade etti.

Son sözü sorulan Buzlak, "Hatice'ye rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Pişmanım. Hatice'nin ve kendimin hayatını mahvettim. Takdir mahkemenindir." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ali Osman Buzlak'ı "Eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmadı

Olayda tasarlama eylemini kabul etmeyen mahkeme heyeti, sanık hakkında herhangi bir takdir ya da haksız tahrik indirimi uygulamadı.

Hükümle birlikte sanık Buzlak'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Anne Gürgen, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, adalete güvendiğini belirterek, "Hakim ve savcılara teşekkür ediyorum. Benim çocuğum öldürülmeyi hak etmedi. Bir anne bu kadar acıyı hak etmedi, hiçbir anne de hak etmez. Haticeler ölmesin, sahip çıkalım. Hak ettiği cezayı aldı ama yine de hak ettiği ceza bu değil. Benim çocuğum toprak altında, o nefes alıyor." ifadelerini kullandı.

"Ben kadınların sesi olacağım diyordu"

Kızının Sosyal Hizmet Bölümü okuduğunu söyleyen Gürgen, "Şiddet Önleme Merkezi'nde staj yapıyordu. 'Ben kadınların sesi olacağım' diyordu. Mesleğini de çok seviyordu ama mesleğe konu oldu. Çok zor bir durum." diye konuştu.

Maktul Hatice Ağcakale Buzlak'ın teyzesi ve aynı zamanda anne Gürgen'in avukatı Meryem Gürgen ise adil bir yargılama olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası tabii ki acımızı dindirmiyor, içimiz bir nebze olsun hafifliyor. Ama kızımız geri gelmiyor. Söylenecek çok da bir şey olmuyor. Kadınlarımıza karşı yapılan haksızlık ve zulümlere bir dur denilsin, bir başkasının canı yanmasın diye bu mücadeleyi veriyoruz. Bizim canımız yandı, hiçbir şekilde geri gelmiyor. Toparlayamayacağız bunu ama mevcut karar bir nebze olsun teselli oldu."

Olayın geçmişi

Palandöken ilçesinde, 16 Nisan'da Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde araç içerisinde Ali Osman Buzlak ile eşi Hatice Ağcakale Buzlak arasında tartışma çıkmış, sanık Buzlak eşini boğarak öldürmüş, cesedi arabanın bagajında saklamış, kesici aletle intihar girişiminde bulunup olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra polislerce hareketsiz şekilde bulunmuştu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Buzlak'ın, "Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.