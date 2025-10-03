Erzurum'da Eşini Boğarak Öldüren Genç Adamın Yargılanmasına Başlandı

ERZURUM'da eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı (24) otomobilde elleri ile boğarak öldüren Ali Osman Buzlak'ın (21), 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya katılan anne Emine Gürgen, kızına ulaşamayınca aradığı Ali Osman Buzlak'ın 'Hatice tuvalete gitti. Biraz ağlaştık. Elini yüzünü yıkayıp geldiğinde seni aratacağım. Eve bırakacağım" dediğini söyledi.

Olay, 16 Nisan'da saat 22.00 sıralarında Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Park halindeki otomobilde Ali Osman Buzlak ile eşi Hatice Agcakale Buzlak arasında tartışma çıktı. Ali Osman Buzlak, tartışma sırasında eşini otomobilde elleriyle boğdu. Ailelerinden gizli 9 Ocak'ta resmi nikah kıydığı ve düğün hazırlıkları yaptığı eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan Buzlak, araçtaki soda şişesini kırıp, kendi boğazı ve bileklerini kesti. Aracı ile uzaklaşan Buzlak, bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda direksiyonda hareketsiz bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Osman Buzlak, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında Hatice Agcakale Buzlak'ın cansız bedeni bulundu. Tedavisi tamamlanıp, gözaltına alınan Ali Osman Buzlak 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Hatice Agcakale Buzlak toprağa verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Hakkında eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ali Osman Buzlak, ilk kez hakim karşısına çıktı. Ali Osman Buzlak'ın SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada taraf avukatları ile Hatice Agcakale Buzlak'ın ailesi katıldı. Hatice Agcakale Buzlak ile ailelerinden habersiz evlendiklerini söyleyen Ali Osman Buzlak, ailelerin öğrenmesi sonrası düğün hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

'SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM'

Buzlak, "Eşim, düğün öncesi benden pahalı ev ve eşyalar istedi. Aramızda tartışma ve kavgalar çıkıyordu. Olaydan önce ayrıldık. Ben Hatice'yle bir kez daha görüşmek için mesaj attım. Hatice cevap vermeyince annesine konuyu anlatarak yardımcı olmasını istedim. Daha sonra Hatice'yi ikna ederek otomobilimle Erzurum Şehir Hastanesi arkasındaki otoparka gittik. Yaklaşık 2 saat süreyle konuştuk. Bana hakaret ederek 'Ben seni aldattım, beni niye nikahında tutuyorsun' dedi. Ben de kendisine 3 kere 'Boş ol' dedim. Tartışma devam edince sinirlerime hakim olamayarak boğazını sıkarak öldürdüm" diye konuştu.

'OTOMOBİLDE BAYILMIŞIM'

Eşinin cansız bedenini birilerinin görmesinden korkarak otomobilin bagajına koyduğunu anlatan Buzlak, kendisini arayan arkadaşı Eren'le hastanenin acilinde buluştuklarını söyledi. Buzlak, "Eren, benim hareketlerimden bir şey olduğunu anladı ve 'Ne oldu' diye sordu. Ben de olayı anlattım. Beni ihbar etmesini söyleyerek oradan ayrıldım. Otomobilin yanına giderek Yıldızkent semtine gittim. Otomobili park ettikten sonra kırdığım soda şişesiyle bileğimi ve boğazımı kestim. Otomobilde bayılmışım, gözümü açtığımda polisler karşımdaydı" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada ifade veren Hatice Agcakale Buzlak'ın annesi Emine Gürgen, Ali Osman Buzlak'ın kendisini iş yerinde çalışırken aradığını "Kızına söyle, son kez benim gözümün içine bakarak ayrılalım desin" dediğini ancak "Bu benim kararım değil. Kızım ne isterse o" diyerek telefonu kapattığını söyledi. Mesai çıkışı geldiği evde kızını göremediğini söyleyen Emine Gürgen, telefonuna da ulaşamadığını bildirdi. Telefonla aradığı Ali Osman Buzlak'ın "Hatice tuvalete gitti. Biraz ağlaştık. Elini yüzünü yıkayıp geldiğinde seni aratacağım. Eve bırakacağım" cevabını verdiğini kaydeden Emine Gürgen, kızının öldüğünü polislerden öğrendiğini söyledi. Beyanların ardından Ali Osman Buzlak'ın arkadaşı Eren'in ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Diğer yandan heyet, Erzurum Barosu Başkanı Mesut Öner, Erzurum Barosu Kadın Hakları Kurulu avukatları ve KADEM'in davaya katılma taleplerini reddetti.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Kararın ardından adliye binası önünde açıklama yapan Erzurum Barosu Başkanı Avukat Mesut Öner, "Bugün, kadına yönelik şiddetin en ağır örneklerinden birinin duruşmasına katıldık. Erzurum Barosu olarak Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca davaya katılma talebinde bulunduk ancak reddedildi. Hukuken kabul edilmese de bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu sadece Emine hanımın kızı değil, hepimizin kızı. Barolar yalnızca bir meslek örgütü değil, toplumun vicdanıdır. Adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Başka kadınlarımız ölmesin diye yanlarında olacağız" dedi.

Haber-Kamera: ERZURUM,