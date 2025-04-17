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Erzurum'da Eşini Boğarak Öldüren Adam Tutuklandı

Erzurum'da Eşini Boğarak Öldüren Adam Tutuklandı
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde, tartıştığı eşini boğarak öldüren Ali Osman Buzlak, intihar girişiminde bulunduktan sonra tutuklandı. Olay, hastane bahçesinde meydana geldi ve Buzlak gözaltına alındı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini boğarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan kişi, tutuklandı.

Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde 36 ABD 593 plakalı araç içerisinde Ali Osman Buzlak (21) ile eşi Hatice Agcakale Buzlak (24) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Osman Buzlak, eşini boğarak öldürdü ve cesedini aracın bagajına sakladı.

Araçtaki kesici aletle intihar girişiminde bulunduktan sonra aracıyla hastane bahçesinden hareket eden Buzlak, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda durdu.

Burada polis ekiplerince gece saatlerinde araçta hareketsiz bulunan Buzlak, hastaneye kaldırıldı.

Aracın bagajında bulunan kadının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ali Osman Buzlak, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çiftin resmi nikahlı oldukları ve düğün hazırlığı yaptıkları öğrenildi.

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Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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