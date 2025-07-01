Erzurum'da Eşini Bıçaklayan Mehmet D. Adliyeye Sevk Edildi

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Erzurum'da eşine şiddet uygulayan Mehmet D., boşanma aşamasındaki eşi Kezban D.'yi bıçaklayarak yaraladı. Kezban D., bir gün önce uzaklaştırma kararı almak için başvuruda bulundu.

ERZURUM'da eşi Kezban D.'yi, (48) kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaralayan Mehmet D., adliyeye sevk edildi. Eşinden şiddet gören Kezban D.'nin bir gün önce uzaklaştırma kararı aldırmak için başvurduğu belirtildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Mehmet D., boşanma aşamasındaki eşi Kezban D.'yi kalbi ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kezban D., ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Kezban D., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olayın ardından Mehmet D., Yenişehir Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet D., bugün 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kezban D.'nin gördüğü şiddet nedeniyle bir gün önce uzaklaştırma kararı verilmesi için müracaatta bulunduğu öğrenildi.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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