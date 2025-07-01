Erzurum'da Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Tutuklandı
Palandöken ilçesinde eşini ağır yaralayan Mehmet T. adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Kezban T.'nin hayati tehlikesinin atlatıldığı bildirildi.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Müftü Solakzade Mahallesi'nde dün bir apartmanın ikinci katında eşi Kezban T'yi (48) bıçakla ağır yaralayan Mehmet T'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ayrıca tedavisi süren Kezban T'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Mehmet T. dün Atatürk Bulvarı'ndaki apartmanın ikinci katındaki evlerinde, ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı eşini bıçakla yaralamış, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel