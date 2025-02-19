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Erzurum'da Eroin Operasyonu: 3 Kilo 200 Gram Ele Geçirildi

Erzurum'da Eroin Operasyonu: 3 Kilo 200 Gram Ele Geçirildi
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Erzurum'da düzenlenen narkozik operasyonunda 3 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Operasyon neticesinde bir zanlı tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'da 3 kilo 200 gram eroin ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda, narkotik dedektör köpek "Su"nun desteğiyle 3 kilo 200 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.K. (25) ile R.K (50), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan R.K. tutuklandı, Ö.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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