Erzurum'da Eroin Operasyonu: 3 Kilo 200 Gram Ele Geçirildi
Erzurum'da düzenlenen narkozik operasyonunda 3 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Operasyon neticesinde bir zanlı tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erzurum'da 3 kilo 200 gram eroin ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda, narkotik dedektör köpek "Su"nun desteğiyle 3 kilo 200 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ö.K. (25) ile R.K (50), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan R.K. tutuklandı, Ö.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.