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Erzurum'da Erdoğan Sevinci

Güncel Haberler

Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından sonuçların açıklanması ile birlikte Erzurumlular sokağa döküldü. Cumhuriyet Caddesi'nde bir grup vatandaş Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanma sevincini vatandaşlara Kemal Paşa tatlısı dağıtarak yaşadı.

Erzurum'da Erdoğan sevinci

"Bay Bay Kemal Tatlısı" diyerek vatandaşlara tatlı ikramında bulundu

ERZURUM - Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından sonuçların açıklanması ile birlikte Erzurumlular sokağa döküldü.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir grup vatandaş Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanma sevincini vatandaşlara Kemal Paşa tatlısı dağıtarak yaşadı. "Bay Bay Kemal Tatlısı" diyerek vatandaşlara ikramda bulunan vatandaşlar seçim zaferini böyle kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Caddesi Erzurum Güncel Haberler

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