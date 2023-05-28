Erzurum'da Erdoğan Sevinci
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Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından sonuçların açıklanması ile birlikte Erzurumlular sokağa döküldü. Vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanma sevincini Kemal Paşa tatlısı dağıtarak kutladı.
Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından sonuçların açıklanması ile birlikte Erzurumlular sokağa döküldü.
Cumhuriyet Caddesi'nde bir grup vatandaş Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanma sevincini vatandaşlara Kemal Paşa tatlısı dağıtarak yaşadı. "Bay Bay Kemal Tatlısı" diyerek vatandaşlara ikramda bulunan vatandaşlar seçim zaferini böyle kutladı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel