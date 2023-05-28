Erzurum'da Erdoğan coşkusu

Kutlamalara atla gelen vatandaşlar renkli görüntülere oluşturdu

ERZURUM - Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 73,56 oranında oy çıkan Erzurum'da kutlamalar devam ediyor.

Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, trafiğe kapatılan caddede coşkulu anlar yaşadı. Meşaleler ve havai fişekler eşliğinde kutlama yapan vatandaşlar sık sık tekbir getirdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sevgilerini dile getiren sloganlar attı. 2 bin 241 sandıkta 510 bin 238 seçmenin oy kullandığı Erzurum'da; 423 bin 959 oy kullanılırken bunların 416 bin 677 geçerli sayıldı. Erzurum'da seçime yüzde 83 oranında bir katılım olduğu gözlendi.

Erzurum'da seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 306 bin 489 oy ile yüzde 73,56, Kemal Kılıçdaroğlu 110 bin 188 oy ile yüzde 26,44 oranında oy aldı.