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Erzurum'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Erzurum'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Erzurum'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında empati ve farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi, toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Erzurum'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla empati ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Valilik koordinesinde Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Sivil toplum kuruluşları, engelli bireyler ve ailelerin katıldığı etkinlikte, toplumsal farkındalığın artırılması ve empati kültürünün geliştirilmesi amaçlandı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, toplumda empati duygusunun önemine dikkati çekerek, "Engelli bireylerle aynı hayatı paylaşmak, onları anlamakla ve birlikte hareket etmekle mümkündür." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Mahmut Temel de kurumları bünyesinde engelli bireylerin toplumsal hayata aktif katılımlarını destekleyen projeler yaptıklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise "Engellilik bir eksiklik değil, farklı bir yaşam biçimidir. Bizler kamu kurumları olarak bu farkındalıklara saygı duyarak, bireylerin yaşam kalitesini artırmakla yükümlüyüz. Engelli bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda tam anlamıyla yer alması için desteklerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, engelliler tarafından şiirler okundu, müzik ve tiyatro gösterileri sahnelendi.

Programda Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı ile engellilerden oluşan halk oyunları ekibi Türkiye'nin dört bir yanından yöresel figürlerin sergilendiği bir gösteri yaptı.

Etkinlikte, Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal da vefatının yıl dönümünde anıldı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
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