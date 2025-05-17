Erzurum'da Engelli Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Erzurum'da Engelli Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Erzurum'da Engelli Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelli Şenliği, engelli bireylerin eğlenceli aktivitelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmesini sağladı. Geleneksel oyunlar, şiir okuma etkinlikleri ve coşkulu halaylar ile dolu geçen şenlik, toplumsal farkındalığın arttırılmasına katkıda bulundu.

Erzurum'da engelli şenliği renkli görüntülere sahne oldu

ERZURUM - Aile Haftası ve Engelliler Haftası kapsamında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Engelsiz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde "Engelli Şenliği" düzenlendi. Etkinlikte engelli bireyler, doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Şenlik kapsamında ip çekme, yumurta taşıma, çuval yarışı gibi geleneksel oyunlar oynandı. Katılımcılar birlikte halay çekerek coşkulu anlar yaşadı. Engelli bireylerin okuduğu şiirler ise programa duygu dolu anlar kattı. Şenlik alanı, neşeli kahkahalar ve coşkulu görüntülerle doldu.

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şunları söyledi: "2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi dolayısıyla bu haftalar bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Aile Haftası ve Engelliler Haftası vesilesiyle bir araya gelerek hem farkındalık oluşturmak hem de güzel bir gün geçirmek istedik. Engelli bireylerimizin sosyal hayata katılımı ve mutluluğu bizim için her şeyden önemli."

Program piknik etkinliği ve çeşitli ikramlarla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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