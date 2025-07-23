Erzurum'da Engelli Kadına Saldırı: Gürültü Şikayeti Sonrası Çirkin Olay

ERZURUM'da yüzde 80 bedensel engelli Esin Sarıaslan (48), gürültü yaptıkları iddiasıyla şikayet ettiği üst kat komşularının saldırısına uğradı. 5 erkek tekme ve sopayla saldırıp tekerlekli sandalyedeki Sarıaslan'ı darbederken, o anlar apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 14 Temmuz akşamı Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde meydana geldi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli bedensel engelli Esin Sarıaslan, annesiyle birlikte yaşadığı apartmanda gürültü yaptığı gerekçesiyle bir gün önce polise şikayette bulunduğu üst kat komşularının saldırısına uğradı. Tekerlekli sandalyedeki Sarıaslan, 5 erkek tarafından tekme ve sopayla darbedildi. Olaydan sonra hastaneye giderek darp raporu alan Esin Sarıaslan, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Süreci anlatan Esin Sarıaslan, "Yaklaşık 3 yıl önce üst kata taşınan komşularımız kalabalık bir aile ve özellikle akşam saatlerinde yoğun şekilde gürültü yapıyorlardı. Annem bu durumdan çok rahatsız oluyordu ama utanıp bir şey diyemiyordu. En sonunda çareyi polise haber vermekte buldum. 13 Temmuz gecesi polisi aradım, ekipler gelip uyarıda bulundu. O gece ses kesildi" dedi.

Ertesi günün akşamında işten çıkıp evine döndüğünü belirten Sarıaslan, annesi ve kardeşiyle evin karşısındaki parkta oturup çay içtiklerini ve saat 23.00 sıralarında evine giderken saldırıya uğradığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Eve gitmek üzereydim. O sırada bir grup erkek önüme çıktı, ellerinde sopalar vardı. Hiçbir şey demeden üzerime saldırdılar. Tekmelerle, sopalarla vurdular. Engel olmaya çalışan kardeşimin başını yardılar. Polis o sırada geldi ama müdahale etmelerine rağmen saldırı sürdü. Tekerlekli sandalyem kırıldı. 100 bin TL değerindeki özel donanımlı aracım büyük hasar gördü. İçlerinden biri silah çekti ve beni ölümle tehdit etti. Bütün bunların nedeni sadece gürültü ettikleri için şikayette bulunmam."

Yaşadığı olaydan sonra psikolojik olarak da zor günler geçirdiğini belirten Sarıaslan, "Evden çıkmaya korkar oldum. Saldırganlar serbest. Ben engelli bir kadınım. Beni bu hale getirenler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor" diye konuştu.

Sarıaslan, saldırganlar hakkında uzaklaştırma ve kendisi için koruma talebinde bulunduğunu belirterek, adli sürecin hızlandırılmasını istedi. Esin Sarıaslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve valiliğe de resmi şikayette bulunduğunu dile getirdi.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,