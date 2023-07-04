Erzurum'da Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile Trafik Eğitimi Verildi

Emniyet kemeri simülasyon aracı Erzurum'da

ERZURUM Jandarma Genel Komutanlığı'nın 'Jandarma Mobil Eğitim Tırı' ve 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı' Erzurum'da vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı bu gün farklı ve bir o kadar da önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bir yanda takla atan araçta emniyet kemerinin verdiği güvenlik deneyimi, bir yanda farkındalık yaşatan alkol gözlüğü simülasyonu ve bir yanda da çocuklara trafik güvenliğini uygulamalı anlatan jandarma görevlileri. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde trafik güvenliğine dikkat çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak için hayata geçirdiği 'Bir Hareketine Bakar Hayat' projesi için 'Jandarma Mobil Eğitim Tırı' ve 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı' Erzurum'a geldi. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bulunan mobil eğitim tırına gelen çocuklar, trafik kuralları hakkında çizgi film izledi daha sonra oyuncak arabalara binerek trafikteki ışıkların anlamlarını öğrendi. Jandarma personeli çocuklara araç sürerken nezaret etti, burada da trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiği noktasında zaman zaman bilgi verildi.

Alanda en dikkat çekici platform ise 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı' oldu. Emniyet kemeri simülasyon aracında vatandaşlar hem farklı bir deneyim hem de heyecan yaşadı. Vatandaşlar, aracı test ederek yavaşlatılmış şekilde araç içinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti. Erzurum İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Çevik, etkinlik kapsamında özellikle trafikte güvenlik ve kemer kullanımı noktasına dikkat çekmek için platformlar oluşturulduğunu belirterek, " Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı uygulaması sırasında görevlilerce emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılıyor. 4 km hızda ilerleyen aracın takla atması hissiyatını veren simülasyon araç vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Simülatör aracına binen sürücüler emniyet kemerini taktıktan sonra kaza anının hissiyatını yaşayarak emniyet kemerinin önemini bir kez daha anlıyor. Bu arada çocuklarımıza mini trafik parkuru ile trafik lambalarının ve trafik işaretlerinin önemi anlatılırken, trafikte uyulması gereken kuralların insan hayatı üzerinde ne denli önemli olduğunu gösteriyoruz." dedi.

Emniyet kemeri simülasyon aracı deneyimini yaşayan Melisa Çulha ise emniyet kemerinin önemini aracı test ettiğinde bir kere daha anladığını belirterek, "Dışardan bakıldığı gibi değil. İlk deneyimim oldu, bundan sonra kesinlikle kemersiz şekilde araç içinde seyahat etmeyeceğim. Kendi canımız, çocuklarımızın, ailemizin canı için kemer takmalıyız; gerçekten kemer çok ve çok önemli." dedi. Aynı alanda yaklaşık 1,5 promil alkol alındığında bakış açısı deneyimini yaşatan gözlük ve penaltı atışı da vatandaşların ilgisini çekti. Vatandaşlar alkollü araç kullanmanın ne kadar tehlikeli ve cana mal olacak bir zararlı alışkanlık olduğunu gördüklerini anlattılar.