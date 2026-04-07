Bisikletle ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı 'Alperen' ağır yaralandı

Bisikletle ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı 'Alperen' ağır yaralandı
Erzurum'da ekmek almak için bisikletiyle markete giden 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen Cellat, otomobilin çarpması sonucu durdu. Hastanede kalbi yeniden çalıştırılan çocuk tedavi altına alındı. Kazayı yapan sürücü ve arkadaşları yakalandı.

ERZURUM'da ekmek almak için bisikletiyle markete giderken otomobilin çarptığı Abdulbaki Alperen Cellat'in (10) duran kalbi, hastanede yeniden çalıştırıldı. Kaza yerinden kaçan sürücü ve araçta bulunan 2 kişi ise kaza yerinde düşen plakadan tespit edilerek yakalandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için bisikletiyle evden ayrılan Abdulbaki Alperen Cellat'a 100'üncü yıl caddesi üzerinde C.B. idaresindeki 25 AEA 761 plakalı otomobil çarptı. Devrilen bisikletten yola düşüp metrelerce savrulan çocuk yaralanırken, otomobil sürücüsü ile araçla birlikte kaza yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Alperen, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOLKA KALBİ DURDU, HASTANEDE YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Özlem ve Murat Cellat çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Abdulbaki Alperen Cellat'ın yolda kalbi durdu. Sağlık personelinin müdahale ettiği çocuk, kısa sürede ulaştırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde yeniden hayata döndürüldü. Cellat, daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek Çocuk Cerrahi Yoğun bakımında tedaviye alındı.

PLAKA KAZA YERİNDE DÜŞTÜ

Alperen'in bisikleti ve ayakkabılarının kaldığı kaza yerinde polis inceleme başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada çocuğa çarpan otomobilin plakasının düştüğü belirlendi. Rabia Ana Mahallesi'nde tespit edilen aracın sürücü C.B. ve 2 arkadaşı gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
İran'ın Kuveyt'teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı

İran bu kez ağır hasar verdi: Çok sayıda ABD askeri yaralı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı

Taksilere servet ödeyen ünlü oyuncudan ehliyet itirafı

Emlakçıya 'Merhaba' yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu: Siz nasıl esnafsınız?

Emlakçıya "Merhaba" yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı

Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel için bomba iddia

Galatasaray maçı öncesi bomba iddia
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı

Taksilere servet ödeyen ünlü oyuncudan ehliyet itirafı

Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz

Trump, İran'a direkt tarih verip tehdit etti: Süreleri doluyor
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

CHP'yi karıştıracak bir iddia daha! İş arayan üniversiteli kıza...