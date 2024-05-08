Erzurum'da düzensiz göçmen operasyonunda 17 kişi yakalandı

Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 17 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Araştırmalarda şüphelilerin, düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak Erzurum'a getirip buradan da batı illerine sevk ettiğine dair bilgiler alan ekipler, planlı çalışma başlattı.

Farklı tarihlerde çalışma yapan ekipler, 13 düzensiz göçmen yakaladı, olayda kullanılan bir araca el koydu.

Düzensiz göçmenlerin batıya sevkini gerçekleştiren 5 şüpheli hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğüne yönelik operasyonda yakalanan biri Türk, 3'ü Afganistan uyruklu 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç organizasyonunda faaliyet gösterdiği tespit edilen bir firarinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce yapılan bir başka planlı çalışmada ise 4 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olarak tespit edilen 3'ü Türk 2'si Afganistan uyruklu 5 şüpheli de eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.