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Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 59 Yakalandı

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Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, kasım ayında yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 59 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Erzurum'da jandarma ekiplerince kasım ayında düzenlenen operasyonlarda 59 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, 1-30 Kasım tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlar sonucu yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 59 düzensiz göçmen yakalanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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