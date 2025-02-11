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Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 51 Göçmen Yakalandı

Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 51 Göçmen Yakalandı
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Erzurum'da ocak ayında düzenlenen operasyonda 51 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı, bunlardan 11'i tutuklandı.

Erzurum'da ocak ayında 51 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlarla düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, ocak ayında 46 Afganistan, 3 Suriye, 1'er de İran ve Özbekistan uyruklu olmak üzere 51 düzensiz göçmen yakaladı.

Operasyonlarda düzensiz göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 14 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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