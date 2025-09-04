Haberler

Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 26 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla yurda giriş yapan 26 Afgan göçmeni yakaladı. Göçmenlere toplam 854 bin 464 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca göçmen kaçakçılığı ile ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen ay yapılan çalışmalarda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 26 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, bu göçmenlere 854 bin 464 lira idari para cezası uygulandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliye adli işlem yapıldı, bunlardan 1'i tutuklandı.

Ekipler ayrıca, siber suçlarla mücadele kapsamında terör örgütü propagandası yapan 13, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanı Kanunu'na muhalefet eden 1, hakaret suçu işleyen 1, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet eden 1, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet eden 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bir aylık süreçte ayrıca 276 yasa dışı bahis ve kumar içerikli site/hesap ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirilerek işlem yapılması sağlandı.???????

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
