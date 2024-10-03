Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 21 Kişi Yakalandı

Erzurum'da jandarma uygulamasında 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte 59 noktada düzensiz göçle mücadeleye yönelik uygulama yapıldı.

İl Göç İdaresi personelinin de katıldığı uygulamada 398 jandarma personeli, 52 metruk bina ve 49 umuma açık yerde 5 bin 759 kişiye yönelik arama sorgusu yaptı.

Çalışma kapsamında 21 düzensiz göçmen yakalandı.