Erzurum'da aralık ayında 203 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'da polis ekiplerince aralıkta 203 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 28 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden "Erzurum'da göçmen kaçakçılarına geçit yok" başlığıyla yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubeleri ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerce aralık ayında yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurda giren 203 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 48 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.