Erzurum'da düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Erzurum'da, düzensiz göçmenlerin sınırdaki illerden alınarak batı illerine gönderilmesini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik çalışmaları sonucu yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler B.A, R.A, C.A, S.A, F.H. ve N.M. sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kentte, düzensiz göçmenlerin sınırdaki illerden alınıp Erzurum'a getirilerek buradan batı illerine sevk edildiği bilgisi üzerine düzenlenen planlı ve eş zamanlı operasyon kapsamında 63 düzensiz göçmen yakalanmış, 3 araca el konulmuştu.

Operasyonda, düzensiz göçmenleri batıya sevk eden 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, insan kaçakçılığını organize eden 6 kişi de gözaltına alınmıştı.