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Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

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Erzurum'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonlarda afyon sakızı, uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda yapılan aramalarda, 44,4 gram afyon sakızı, 181 uyuşturucu hap, 5 kilo 245,1 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 161,96 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B. (60), S.L. (42), A.A. (43) ile R.Y. (27) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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