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Erzurum'da düzenlenen "Kış Sporları Kampı" başladı

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Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen 9. Tematik Kış Kampları kapsamında Erzurum'da düzenlenen "Kış Sporları Kampı", 45 kentten gelen 120 kız üniversite öğrencisinin katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen 9. Tematik Kış Kampları kapsamında Erzurum'da düzenlenen "Kış Sporları Kampı", 45 kentten gelen 120 kız üniversite öğrencisinin katılımıyla başladı.

Kentteki Hattat Hasan Çelebi Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen açılış töreni, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Salonda bulunan üniversite öğrencilerine, tematik kış kampları ile ilgili hazırlanan video gösterimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajı izletildi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, açılışta yaptığı konuşmasında, kendilerine emanet edilen öğrencilerin barınma, kredi, burs, ve beslenme desteklerinin yanında, sosyal faaliyetler de düzenlediklerini söyledi.

Erzurum'da düzenlenen kampın, spor faaliyet temasıyla düzenlendiğini ifade eden Er, "Şu an 8 ilimizdeki 8 kampımızda 81 ilden 1200 öğrenci katılım sağlamış durumda. Seçilen kampların hepsi çağımıza uygundur. Mesela yapay zeka, diplomasi, kış sporları, gönüllülük gibi alanlarda kamplar düzenliyoruz." diye konuştu.

Er, kamplarda saygın fikir adamları, bilim adamları, kültür-sanat ve spor dünyasından önemli isimlerle öğrencileri buluşturacaklarını da kaydetti.

Kamplarda daha önce birçok öğrencinin deneyimlemediği spor faaliyetlerinde bulunacaklarını aktaran Er, "Değişik illerimizden gelen 120 öğrencimiz var. 120 yeni dostluklar edinilecek. Aynı zaman da ilimizin tarihi ve turistik yerlerini gezme şansınız olacak. Hayatınızın unutulmaz 5 gün geçirecek ve hatılarınızda kalacak." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da katılımcılara teşekkür ederek, öğrencilerin iyi bir kamp süreci geçirmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve bakanlık yetkilileri katıldı.

Kentte 5 gün sürecek kampa 45 ilden katılan 120 öğrenci, curling, kayak, buz pateni gibi kış sporlarını deneyimleyerek tarihi ve kültürel gezilere katılacak.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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